POL-PDLU: Konzertbesuch ohne Künstler- Geld weg

Limburgerhof (ots) - Am gestrigen Mittag, gegen 12:10 Uhr, fuhr ein 89-jähriger PKW-Fahrer die B9 in Richtung Speyer. An der Anschlussstelle Limburgerhof/Neuhofen verließ der Herr die B9 und beabsichtigte an der Einmündung zur L533 nach links in Richtung Neuhofen abzubiegen. Hierbei missachtete der Senior die Vorfahrt einer 56-jährigen PKW-Fahrerin, welche die L533 von Neuhofen in Richtung Limburgerhof fuhr, sodass es ...

mehr