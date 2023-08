Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Per Haftbefehl gesuchter Mann versucht vor Festnahme der Bundespolizei zu flüchten

Hamburg (ots)

Am 15.08.2023 gegen 13.35 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (Alter: 34 Jahre) im Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor beobachtete die Präsenzstreife der Bundespolizei, dass die gesuchte Person Pfandflaschen in den Mülleimern in der Wandelhalle sammelte und dabei sehr aggressiv Bahnreisende anschrie, die etwas in die Mülleimer warfen.

"Der deutsche Staatsangehörige wurde durch die Bundespolizisten auf sein Fehlverhalten angesprochen. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Gegen den wegen Diebstahls mit Waffen Verurteilten lag ein Haftbefehl mit einer Freiheitstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten vor."

"Nachdem ihm der Haftbefehl eröffnet worden war, sollte der gesuchte Mann dem Bundespolizeirevier Hamburg Hbf. zugeführt werden. Hierbei versuchte er während der Zuführung durch Weglaufen zu flüchten. Die Flucht konnte durch die Bundespolizeistreife durch Festhalten und Fesselung der Person schnell beendet werden."

Bei einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle wurde ein Promillewert von 0.13 festgestellt. Ein freiwilliger Drogenschnelltest zeigte an, dass die Person auch unter Drogeneinfluss (Kokain und Opiate) stand.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann einer Haftanstalt zugeführt.

Zwei eingesetzte Bundespolizisten wurden bei der Festnahme und bei dem Fluchtversuch leicht verletzt (Schürfwunden an den Armen). Sie verblieben dienstfähig.

WL

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell