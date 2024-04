Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fahrscheinkontrolle endet mit Faustschlag

Bad Krozingen (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen die Hinweise zu einem Vorfall geben können, der sich in einer Regionalbahn auf Höhe Bad Krozingen ereignet haben soll.

Am frühen Montagmorgen, dem 29.04.2024, gegen 00:38 Uhr, soll es im Zug RB 27 von Weil am Rhein nach Freiburg im Breisgau, zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen sein. Ein Zugbegleiter kontrollierte zuvor eine Reisende, deren Monatsfahrkarte ungültig gewesen sein soll. Als der Zugbegleiter die Monatsfahrkarte an sich nahm, soll einer der drei Begleiter der Frau unvermittelt auf ihn eingeschlagen haben. Dabei wurde die Brille des Geschädigten beschädigt und er erlitt eine leichte Schwellung am Auge. Nach der Tat flüchteten die vier Personen beim Zughalt am Bahnhof Bad Krozingen aus dem Zug. Der Tatverdächtige wird als Anfang 20 beschrieben.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Personen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell