Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Tauben

Bottendorf (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag hatten es bislang unbekannte Diebe im Kyffhäuserkreis auf Tauben abgesehen. Vermutlich zur Nachtzeit, in der die Tiere inaktiv sind, begaben sich der oder die Täter zu dem Gehege in der Roßlebener Straße. Aus dem Gehege wurden etwa 40 Tauben gestohlen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat den Diebstahl bemerkt? Wer kann Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Tauben geben? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0325470

