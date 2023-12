Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tablet-PC und Mobiltelefon aus Fahrzeug entwendet

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zugang zum Innenraum eines Fahrzeuges, das in der Windischen Gasse abgestellt war. Der oder die Täter erbeuteten daraus ein Mobiltelefon und ein Tablet im Wert von etwa 1500 Euro. Die Tat wurde am Mittwochmorgen festgestellt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden. Aktenzeichen: 0324649

