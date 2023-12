LPI-NDH: Diebe im Weihnachtsbaumverkauf

Mühlhausen (ots) - Am Dienstag, gegen 15.30 Uhr, wurde ein Mann durch die Mitarbeiter eines Supermarktes in der Rudolf-Breitscheid-Straße beim Ladendiebstahl erwischt. Er steht im Verdacht, mehrere Schnapsflaschen in seinem Rucksack verstaut zu haben. Anschließend wollte er den Kassenbereich passieren, ohne die Waren zu zahlen. Als er darauf angesprochen wurde, kam es zu einem Gerangel. Der Dieb riss den Rucksack an ...

mehr