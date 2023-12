Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin leicht verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Mittwoch beabsichtigte die 56-jährige Fahrerin eines VW gegen 7.30 Uhr von der Felchtaer Straße nach links in den Mühlhäuser Weg abzubiegen. Dabei touchierte sie eine an der Einmündung wartende Fahrradfahrerin. Die 33 Jahre alte Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell