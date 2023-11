Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach versuchter Geldautomatensprengung in Bachem

Polizei sucht Zeugen

Bachem (ots)

Saarbrücken. Vorhandene Sicherheitsmaßnahmen verhinderten in der vergangenen Nacht (28./29.11.2023) wohl die Sprengung eines Geldautomaten der Sparkasse Merzig-Wadern. Bei den Ermittlungen setzt die Polizei auf die Unterstützung der Bevölkerung.

Etwa gegen 01:20 Uhr drangen zwei noch unbekannte Personen gewaltsam in den Vorraum der in der Provinzialstraße in Bachem befindlichen Filiale ein. Dort machten sie sich an einem Geldautomaten zu schaffen.

Kurz darauf ließ das Duo von seinem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Ermittler des Dezernats für Eigentumskriminalität gehen davon aus, dass die Unbekannten die Sprengung des Automaten beabsichtigten, aber aufgrund vorhandener Sicherheitsmaßnahmen davon abließen. Zu einer Explosion kam es nicht.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, die in Verbindung mit der Tat stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch über die Onlinewache an die Polizei gerichtet werden (www.onlinewache.saarland.de).

