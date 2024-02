Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bergneustadt (ots)

Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Othestraße mussten am Donnerstagmorgen (1. Februar) zwei Autofahrer aus Bergneustadt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 06.50 Uhr fuhr ein 62-Jähriger mit einem Toyota aus Richtung Drolshagen kommend in Richtung Bergneustadt. Dabei geriet er auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wo ihm zu diesem Zeitpunkt ein 43-Jähriger mit einem Ford entgegenkam. Die Autos prallten jeweils mit den linken Fronten ineinander. Nach der Kollision drehte sich der Toyota und schleuderte gegen einen Laternenmast. Während der Fahrer des Ford den Unfall mit leichten Verletzungen überstand, erlitt der 62-Jährige schwere Verletzung. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn zunächst gereinigt werden, bevor die Polizei die Othestraße gegen 11 Uhr wieder für den Verkehr freigeben konnte.

