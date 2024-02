POL-GM: Unfallflucht dank Zeugin schnell geklärt

Wiehl (ots) - Auf dem Pendlerparkplatz in Wiehl-Forst haben Unbekannte am Dienstagabend (30. Januar) von zwei Autos die Kennzeichen gestohlen. Zwischen 20.30 und 22.30 Uhr demontierten die Diebe die Kennzeichen K-KE 58 von einem grauen Hyundai i30 und die Kennzeichen GM-AG 370 von einem grauen Audi A3. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis ...

