POL-GM: Kennzeichen gestohlen

Gummersbach (ots) - Bei einem Einbruch in ein Geschäftshaus an der Seßmarstraße haben Einbrecher am Montagmorgen (29. Januar) diverse Beute gemacht. In der Zeit zwischen ein und vier Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein zur Dellenfelder Straße gelegenes Rolltor Zugang zum Gebäude. Aus dem Lager und Büroräumen entwendeten sie eine Vielzahl von Gegenständen, darunter ein Pedelec sowie einen E-Scooter, ein ...

