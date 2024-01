POL-GM: Reichlich Beute bei Geschäftseinbruch

Nümbrecht (ots) - Ein grüner Range Rover ist in der vergangenen Nacht (29./30. Januar) in Nümbrecht-Bierenbachtal gestohlen worden. Der Range Rover mit den Kennzeichen GM-CH 8082 stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Wiehler Straße. In der Zeit zwischen 23.40 und 06.50 Uhr machten sich Diebe an dem Wagen zu schaffen und entwendeten ihn auf unbekannte Weise. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter ...

