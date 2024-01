Polizei Wuppertal

POL-W: RS Wohnhausbrand in Remscheid - Mehrere Verletzte

Wuppertal (ots)

Heute Mittag (27.01.2024, 13:00 Uhr) kam es in Remscheid zum Brand eines Mehrfamilienhauses. Ein Bewohner meldete eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller des Hauses an der Rosenhügeler Straße. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr sperrte die Polizei den Bereich für den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr ab. Durch den Brand erlitten vierzehn Personen, darunter sechs Kinder, zum Teil schwere Verletzungen. Sie mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Das Haus ist zunächst unbewohnbar. Der Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sw)

