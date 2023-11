POL-SO: Gefährliche Körperverletzung vor einer Diskothek

Bad Sassendorf (ots) - In der Zeit zwischen dem 23. November, 16 Uhr und dem 24. November, 18:20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Schulzenhof ein. Um sich Zutritt in das Hausinnere zu verschaffen, hebelten die Einbrecher zunächst ein Fenster im Erdgeschoss auf. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Zeugen, die Hinweise zu ...

