POL-SO: Gefährliche Körperverletzung - Einsatz von Pfefferspray

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag um 00:25 Uhr in der Höggenstraße in Soest.

Die fünf Geschädigten kamen aus der Innenstadt und gingen durch die Höggenstraße. Aus bislang ungeklärtem Grund hat eine Gruppe männlicher Personen die fünf Opfer (zwei Soester, 26 und 38 Jahre alt, zwei Enser, 48 und 50 Jahre alt und ein Bad Sassendorfer, 40 Jahre alt) mit Pfefferspray besprüht und auf sie eingeschlagen und getreten.

Die Beschuldigten konnten nach der Tat in unbekannte Richtung flüchten. Auch die Anzahl der Täter ist derzeit unbekannt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten im Nahbereich zwei Personen angetroffen werden. Ob diese mit der Tat in Verbindung gebracht werden können, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zwei der fünf Geschädigten wurden aufgrund ihrer Verletzungen (Platzwunde am Kopf sowie Verletzungen an der Hand) mittels Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht.

