Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Sankt Augustin und Troisdorf

Sankt Augustin/Troisdorf (ots)

Am Donnerstag (16. Februar) wurde in zwei Häuser in Sankt Augustin und Troisdorf eingebrochen. Zunächst bemerkte gegen 19.45 Uhr der 14-Jähriger, dass in sein Elternhaus in der Ernst-Moritz-Straße eingebrochen wurde. Die Eltern befanden sich auf einer Karnevalsveranstaltung. Der Sohn hatte gegen 17.00 Uhr das Haus verlassen, um zum Sport zu gehen. Bei der Rückkehr bemerkte der Jugendliche, dass sein Zuhause einbruchstypisch durchsucht war. Der oder die Täter gelangten offenbar durch die Terrassentür in das Haus. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. In Troisdorf-Bergheim kehrte gegen 21.15 Uhr eine 52-jährige Bewohnerin in ihr Einfamilienhaus in der Breitestraße nachhause zurück, das sie gegen 14.30 Uhr verlassen hatte. Die Troisdorferin bemerkte zunächst eine offene Schublade im Flur und anschließend ein offenstehendes Küchenfenster. Erst als die Frau das Fenster nicht schließen konnte, realisierte sie, dass in ihr Haus eingebrochen worden war. Der oder die Täter gelangten hier durch Aufhebeln des Küchenfensters ins Gebäudeinnere. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen in mehreren Räumen. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Uhren im Wert von etwa 1.300 Euro. An beiden Tatorten sicherte die Polizei Spuren. Hinweise zu den Taten werden unter den Rufnummern 02241 541-3321 (Sankt Augustin) oder 02241 541-3221 erbeten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell