Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme nach Taschendiebstahl in Elberfelder Innenstadt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Donnerstagmittag (25.01.2024) gegen 14:30 Uhr bestahl eine 36-jährige Frau eine 84-jährige Rentnerin in Elberfeld. Ein zivil gekleideter Polizeibeamter beobachtete, wie die 36-jährige Tatverdächtige in einem Linienbus einer alten Dame ihre Geldbörse aus der Jackentasche entwendete. Direkt nach der Tatausführung verließ die Tatverdächtige den Bus und entfernte sich zu Fuß über die Schwanenstraße. Der Beamte verständigte uniformierte Polizisten, die die Frau kontrollierten. Die hinzugezogenen Beamten fanden bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen die zuvor gestohlene Geldbörse der 84-jährigen Geschädigten. Gegen die 36-jährige Tatverdächtige liegt ein Untersuchungshaftbefehl wegen ähnlicher Delikte vor. Polizeibeamte verhafteten die Frau daher. Sie befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell