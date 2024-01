Polizei Wuppertal

POL-W: W Durchsuchung bei mutmaßlichem Reichsbürger - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Mit einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Wuppertal durchsuchten Kräfte der Polizei heute die Wohnräume eines 52-jährigen Tatverdächtigen an der Königshöhe in Wuppertal. Nach einem Zeugenhinweis erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann im Besitz von Waffen und Sprengstoff sein könnte. Nach bisherigen Ermittlungen könnte er der sogenannten Reichsbürgerszene nahestehen. Auf Antrag der Staatanwaltschaft erließ der zuständige Richter am Amtsgericht einen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnräume. Die Durchsuchung, die heute in den frühen Morgenstunden (25.01.2025) begann, dauert derzeit noch an. Polizeibeamte nahmen den 52-Jährigen in Düsseldorf in Gewahrsam. Da der Verdacht bestand, dass er Waffen bei sich führt, unterstützten Spezialkräfte der Polizei die Maßnahmen. Die Ermittlungsarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei dauert an. (sw)

