Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.11.2023, gegen 13:15 Uhr, sind in Weil am Rhein zwei Autos kollidiert, drei Personen wurden leicht verletzt. Ein 65 Jahre alter BMW-Fahrer wollte aus der Konrad-Zuse-Straße den Rennemattenweg geradeaus passieren und kollidierte dabei mit einem bevorrechtigten Mercedes-Benz. Der BMW-Fahrer und die beiden Insassen im Mercedes-Benz verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Drei. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 20000 Euro.

