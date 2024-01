Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Mann nach Einbruch in Untersuchungshaft

Wuppertal (ots)

Am 21.01.2024, gegen 04:15 Uhr, wurden zwei männliche Personen videografiert, wie sie in Geschäftsräume in der Straße Hofkamp einbrachen. Im Zuge des Einbruchs wurden nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld und Unterhaltungselektronik gestohlen. Aufgrund der Auswertung des Videomaterials konnte am 23.01.2023 zunächst der erste Tatverdächtige (36) auf der Wilbergstraße (02:30 Uhr) und wenig später der zweite Tatverdächtige (47) auf einem Parkplatz an der Straße Hofkamp (04:20 Uhr), vorläufig festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 36 Jahre alte Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der antragsgemäß die Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell