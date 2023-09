Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrerin auf Abbiegerspur erfasst

Zeugen gesucht

Wassenberg-Orsbeck (ots)

Gegen 06.45 Uhr fuhr eine Wassenbergerin am 18. September (Montag) mit ihrem Fahrrad auf der Heinsberger Straße in Fahrtrichtung Landstraße 117. Im Kreuzungsbereich Heinsberger Straße/L 117 benutzte sie die Fußgängerampel, um ihre Fahrt in Richtung Heinsberg fortsetzen zu können. Im weiteren Verlauf beabsichtigte sie die Rechtsabbiegerspur in Fahrtrichtung Heinsberg zu queren. Aus ihrer Sicht befuhr zu diesem Zeitpunkt ein Pkw die L117 aus Richtung Rothenbach kommend und wollte nach rechts in Fahrtrichtung Heinsberg abbiegen. Laut Angaben der 52-Jährigen verlangsamte der Pkw zunächst seine Fahrt. In der Annahme, dass dieser ihr die Überquerung der Fahrbahn ermöglichen wollte, querte sie die Abbiegerspur. Dann fuhr das Fahrzeug aber weiter und erfasste sie. Hierbei stürzte die Frau auf die Fahrbahn. Der Fahrer des Wagens bremste zunächst und setzte dann seine Fahrt in Fahrtrichtung Heinsberg fort, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Die Polizei sucht nun diesen Pkw-Fahrer. Wer kann außerdem sachdienliche Angaben zu diesem Unfall machen? Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein silberfarbenes Kfz handeln, möglicherweise einem VW Golf oder Polo mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

