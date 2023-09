Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau fährt E-Scooter-Fahrerin an und flüchtet

Zeugensuche

Übach-Palenberg-Holthausen (ots)

Am Montagmorgen (18. September) kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 32-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Die Frau aus Übach-Palenberg fuhr mit einem E-Scooter gegen 05.45 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße den Radweg in Fahrtrichtung des Kreuzungsbereichs Friedrich-Ebert-Straße/Roermonder Straße/L 164. Im besagten Kreuzungsbereich überquerte sie dann mit ihrem Scooter die Rechtsabbiegerspur des Verkehrs, der über die L 164 aus Richtung Geilenkirchen kommend auf die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen kann. Dabei wurde die Übach-Palenbergerin dann von einem Pkw erfasst, der von einer bislang unbekannten Frau gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß erlitt die E-Scooter Fahrerin leichte Verletzungen. Die Führerin des Pkw hielt zunächst an und sagte, dass sie ihren Wagen in einer Parkbucht abstellen und dann wiederkommen würde. Anschließend entfernte sie sich und kehrte nicht zum Unfallort zurück. Die Unbekannte war etwa 35 bis 40 Jahre alt und hatte kurze blonde Haare. Die Polizei sucht nun die Frau sowie Zeugen des Geschehens. Wer kann sachdienliche Angaben zu diesem Unfall machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

