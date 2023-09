POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Erkelenz-Granterath (ots) - Im Hausflur eines an der Rickeler Straße gelegenen Mehrfamilienhauses geriet am Sonntagmorgen (17. September) gegen 09.15 Uhr ein E-Bike in Brand. Nach ersten Erkenntnissen lud der Akku des Rads bei Ausbruch des Feuers an einer Steckdose. Durch die Rauchentwicklung wurde sowohl der Hausflur als auch eine Wohnung verrußt. Eine Person atmete Rauchgase ein und wurde leicht verletzt zur weiteren ...

mehr