POL-EL: Bad Bentheim - Mit Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Oberlangen (ots) - Am Sonntag kam es gegen 14.50 Uhr auf der Marienstraße in Oberlangen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Mähdreschers war in Richtung Niederlangen unterwegs. In einem dortigen Baustellenbereich kollidierte er aus ungeklärter Ursache auf beiden Fahrbahnseiten mit mehreren Absperrungselementen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die ...

