POL-EL: Schüttorf - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Samstag und Sonntag versucht, in ein Wohnhaus an der Kiefernstraße in Schüttorf einzubrechen. Sie gelangten jedoch nicht in das Haus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

