Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfallflucht im Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 10.01.2024 befuhren gegen 05:45 Uhr eine 51-jährige Opel-Fahrerin sowie eine 41-jährige Mercedes-Fahrerin den Kreisverkehr der L509 von der A65 aus Richtung Karlsruhe kommend. Beide gaben übereinstimmend an, dass die 51-Jährige bremsen musste, da ein unbekannter PKW-Fahrer den Kreisverkehr in falscher Fahrtrichtung befuhr. Aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstandes fuhr die 41-Jährige auf die 51-Jährige auf. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der unbekannte PKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell