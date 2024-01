Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Angeblich PKW gestohlen

Landau (ots)

Am 10.01.2024 meldet sich gegen 9 Uhr ein 54-Jähriger und gibt an, dass sein PKW VW gestohlen worden sei. Diesen hätte er angeblich gegen 8 Uhr in der Thomas-Nast-Straße in Landau geparkt. Aufgrund der Meldung wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Gegen 09:45 Uhr meldet sich der 54-Jährige erneut und gibt an, dass er seinen PKW gefunden habe. Dieser wurde nicht gestohlen. Er habe lediglich vergessen, dass er diesen auf dem Uni-Parkplatz und nicht in der Thomas-Nast-Straße geparkt habe. Fazit: Viel Aufregung um nichts - der Polizeieinsatz wird in Rechnung gestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell