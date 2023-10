Polizei Köln

POL-K: 231017-3-BAB/K Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall am Stauende auf BAB 1 - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (17. Oktober) ist ein Lkw-Fahrer (49) auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Köln in Höhe der Anschlussstelle Bocklemünd auf ein Stauende aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurden ein weiterer Lkw und ein Pkw ineinandergeschoben. Ein Rettungshubschrauber brachte den zunächst in seinem Führerhaus eingeklemmten 49-Jährigen mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Insassen der weiteren beteiligten Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen.

Polizei- und Rettungskräfte sperrten für die Unfallaufnahme gegen 15.30 Uhr die Autobahn in Richtung Autobahnkreuz Köln-Nord voll. Aktuell beträgt die Staulänge rund 6 Kilometer. (as/al)

