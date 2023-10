Polizei Köln

POL-K: 231017-1-K Fußgängerin (61) erliegt nach Verkehrsunfall ihren Verletzungen

Köln (ots)

Am Montagabend (16. Oktober) ist auf der Neusser Landstraße in Köln-Fühlingen eine 61 Jahre alte Fußgängerin von einem Pkw Dacia (Fahrerin: 47) erfasst worden. Die Kölnerin erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte die Unfallspuren vor Ort. Die Polizisten stellten den Sandero sicher.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die Fußgängerin gegen 21.10 Uhr an der Einmündung Neusser Landstraße/Chrysanthemenweg in Höhe der Fußgängerfurt die Fahrbahn betreten. Die 47-jährige Dacia-Fahrerin war auf der Neusser Landstraße in Richtung Oranjehofstraße unterwegs. Das ermittelnde Verkehrskommissariat 2 prüft anhand von Zeugenaussagen derzeit, ob die Fußgängerin möglicherweise bei "Rot" die Straße überquert haben könnte. (ls/cs)

