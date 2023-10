POL-K: 231016-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Supermarkt

Köln (ots) - Am Freitagnachmittag (13. Oktober) hat sich ein 89 Jahre alter Radfahrer in Köln-Deutz bei einem Sturz ohne fremde Beteiligung Verletzungen zugezogen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Kölner gegen 13.45 Uhr beim Versuch über einen Bordstein von der Fahrbahn der Alfred-Schütte-Allee auf den Gehweg zu wechseln, die Kontrolle über sein Rad verloren. Rettungskräfte fuhren den Senior in eine Klink. ...

