POL-K: 231017-2-K Videobeobachter erkennen Tatverdächtigen nach Diebstahl wieder

Köln (ots)

Videobeobachter der Leistelle haben am Montagnachmittag (16.Oktober) gegen 16 Uhr auf den Kameras am Hansaring einen Tatverdächtigen (28) nach einem räuberischen Diebstahl wiedererkannt und ein Streifenteam der Innenstadtwache zu dem Mann gelotst - Festnahme. Dem 28-Jährigen wird vorgeworfen, gegen 13.40 Uhr einem 60-jährigen Kölner beim Geldabheben am Ebertplatz bestohlen zu haben. Ursprünglich hatte der Geschädigte den hinter ihm stehendenden Mann um Hilfe gebeten. Dieser soll die Situation jedoch ausgenutzt und sich das vom Automaten ausgeworfene Geld gegriffen haben und geflüchtet sein. Da der 28-Jährige bei seiner Festnahme die Polizisten bedrohte und beleidigte, muss er sich zudem in einem Strafverfahren wegen Widerstands und Beleidigung verantworten. (cw/cs)

