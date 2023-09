Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Unfall auf der Bundesautobahn A 40 mit schwerem Folgeunfall

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Montagabend gegen 19:30 Uhr wurde die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A 40 gemeldet. Unfallort war der Autobahnabschnitt hinter der Anschlussstelle Dümpten in Fahrtrichtung Duisburg. Es wurde ein Hilfeleistungszug alarmiert der bei Eintreffen an der Unfallstelle zwei Fahrzeuge vorfand welche durch einen Auffahrunfall die linke Fahrspur blockierten. Die beiden Fahrer der Fahrzeuge befanden sich nicht mehr in ihren Fahrzeugen und waren nur leicht verletzt. Beide Fahrer wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Autobahn musste für ca. 30 Minuten gesperrt werden bevor der Verkehr die Unfallstelle einspurig passieren durfte. Um ca. 20:20 Uhr ging ein weiterer Notruf ein der einen Unfall am Stauende meldete. Der Hilfeleistungszug konnte zu diesem Zeitpunkt sofort abrücken und die neue Einsatzstelle anfahren. Am Stauende war ein PKW auf ein stehendes Fahrzeug aufgefahren wobei die Fahrerin des auffahrenden Fahrzeuges schwer und die Fahrerin des stehenden Fahrzeuges leicht verletzt wurde. gegen 21:30 konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben.

