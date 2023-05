Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gesuchter in Kaldenkirchen verhaftet

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen - Nettetal (ots)

Am 26. Mai 2023 um 15:30 Uhr konnte die Bundespolizei einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten 34-jährigen Deutschen in Kaldenkirchen verhaften. Die Personalien des Gesuchten wurden im Rahmen der bundespolizeilichen Aufgabenwahrnehmung in Kaldenkirchen überprüft. Hierbei stellte sich bei dem Abgleich seiner Daten in den polizeilichen Fahndungssystemen heraus, dass die Staatsanwaltschaft Krefeld ihn mit zwei Haftbefehlen sucht. Der erste Haftbefehl wurde aufgrund eines Strafbefehls vom Amtsgerichtes Nettetal aus dem Jahr 2020 wegen Urkundenfälschung ausgestellt. Hier ist er zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt worden. Der zweite Haftbefehl datiert aus dem Jahr 2021, ebenfalls vom Amtsgericht Nettetal. Hier wurde ein Strafbefehl wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort erlassen. Auch in diesem Fall ist er zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt worden. Die Bundespolizei verhaftete den Mann noch vor Ort und brachte ihn zur weiteren Bearbeitung zum Bundespolizeirevier nach Kempen. Bei der Durchsuchung seiner Person konnten 0,5 Gramm Amphetamine in seiner Hosentasche aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wird sich in einem gesonderten Strafverfahren dafür verantworten müssen. Da die Person die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnte, muss er zur Verbüßung seiner Strafen in die Justizvollzugsanstalt Willich.

