BPOL NRW: Flucht nach Polizeikontrolle: Bundespolizei durchsucht Wohnung und wird fündig

Dortmund (ots) - Am Freitagabend (26. Mai) kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen einen Mann. Die österreichischen Behörden suchten bereits seit Jahren wegen Mordes nach ihm. Gegen 18 Uhr wurde ein 52-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Kutaissi/ Georgien vorstellig. Während der Kontrolle gab der Mann an, dass er ...

