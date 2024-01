Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bus kollidiert mit Garage - Garage eingestürzt

Gummersbach (ots)

Am Mittwoch (31. Januar) kam es am Abend in Gummersbach-Berghausen zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 42-jährige Gummersbacher Busfahrer zusammen mit seinem 44-jährigen Kollegen im Rahmen einer Betriebsfahrt den Thaler Weg in Gummersbach-Berghausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Bus von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Garage. Durch den Aufprall wurde die Garage derart beschädigt, dass sie kurz darauf einstürzte. Verletzt wurde niemand. An dem Bus entstand schwerer Sachschaden - er musste mit einem Kran und der Unterstützung des THW geborgen und abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell