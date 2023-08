Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Niederelbert -Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus -ZEUGEN GESUCHT-

Niederelbert (ots)

Am Abend des 12.08.2023, kam es, vermutlich in der Zeit zwischen 22:00 und 23:00 Uhr, zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Niederelbert, Äußerer Weg. Es wurde versucht die Hauseingangstüre aufzuhebeln, die im rückwärtigen, von der Straße abgewandten Bereich des Grundstücks, liegt. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Montabaur in Verbindung zu setzen.

