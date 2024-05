Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fünf Monate Freiheitsstrafe

Weil am Rhein (ots)

Eine fünfmonatige Freiheitsstrafe muss ein 35-Jähriger verbüßen, der durch die Bundespolizei bei der Einreise nach Deutschland festgenommen wurde.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den deutschen Staatsangehörigen am Sonntagabend (12.05.24) bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Die Überprüfung des 35-Jährige ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Wegen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge war der Mann zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt worden. Da sein Aufenthaltsort als unbekannt galt, war der Haftbefehl gegen ihn erlassen worden. Der 35-Jährige wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

