Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, den 4. Januar 2024, gegen 18.38 Uhr, befuhr ein 24-jähriger aus Garrel mit seinem PKW die Barßeler Straße in Richtung Friesoythe. Beim Einfahren in den dortigen Kreisel kam es zur Kollision mit einem 52-jährigen Mann aus Esterwegen, der mit seinem PKW den Kreisel in Richtung Schwaneburger Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des Mannes aus Esterwegen gegen eine Mauer geschleudert. Eine 50-jährige Frau und ein 13-jähriger Junge aus Esterwegen, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Pkw des 52-jährigen Mannes befanden, erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

