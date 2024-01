Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Sonntag, 31. Dezember 2023, 15.00 Uhr und Mittwoch, 3. Januar 2024, 17.10 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in der Rostocker Straße einzubrechen. Nachdem dies nicht gelang, ließ die unbekannte Person von weiteren Versuchen ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Brand

Am Mittwoch, 3. Januar 2024, gegen 15.38 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über einem Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Breslauer Straße. Hier war es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand im Bereich einer Tür gekommen, in deren Zarge ein Kabel verlegt war. Der Brand erlosch von alleine, es entstand jedoch Sachschaden. U.a. sind die Wände der Wohnung stark verrußt, sodass diese derzeit nicht bewohnt werden kann. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta war im Einsatz und löschte Glutnester ab.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 3. Januar 2024, gegen 14.15 Uhr, fuhr eine 32-jährige Frau aus Lohne mit einem Pkw auf der Lindenstraße. Hier wurde sie von der Polizei kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Verkehrsunfall, Verdacht der Übermündung

Am Mittwoch, 3. Januar 2024, gegen 16.15 Uhr, fuhr eine 56-jährige Frau aus Damme mit einem Pkw auf der Steinstraße und kam von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Hecke und kam in einem Garten, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Die Fahrerin gab an, unverletzt zu sein, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht der Verdacht, dass die Frau aufgrund Übermündung und infolge eines Sekundenschlafs den Unfall verursacht haben könnte. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und das Fahren von Kfz. untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell