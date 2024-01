Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Ladendieb flüchtet

Am Mittwoch, 3. Januar 2024, gegen 16.50 Uhr, entwendete eine unbekannte, männliche Person vor einem Bekleidungsgeschäft in der Straße Altes Stadttor mindestens eine Jacke von einem Ständer, welcher vor dem Geschäft stand. Dabei wurde der Mann von einer Zeugin beobachtet und angesprochen. Der Mann flüchtete daraufhin Richtung Fußgängerzone. Er soll ca. 35 bis 45 Jahre alt, sehr groß - mutmaßlich ca. 190cm, sehr schlank und hager gewesen sein. Er hatte ein eingefallenes Gesicht, war dunkel bekleidet und führte einen Rucksack sowie eine Tüte mit sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Handtaschendiebstahl

Am Mittwoch, 3. Januar 2024, gegen 14.00 Uhr, hielt sich eine 73-jährige Frau in einem Sonderpostenmarkt in der Emstekter Straße auf. Hier entwendete eine bislang unbekannte Person ihre Handtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Montag, 1. Januar 2024, 12.00 Uhr und Mittwoch, 3. Januar 2024, 14.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen in eine Wohnung in der Fichtenallee einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es beim Versuch und es ist nicht zu einem Eindringen in die Wohnung gekommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Emstek - Container angegangen

In der Zeit zwischen Freitag, 22. Dezember 2023, 12.00 Uhr und 31. Dezember 2023, 16.00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in einen Container eines Sportvereins in der Sportallee ein. Der betroffene Container wird als Umkleide genutzt. Hier beschädigten die Unbekannten Gegenstände. Bislang steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Lindern - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Freitag, 22. Dezember 2023, 16.00 Uhr und Mittwoch, 3. Januar 2024, 12.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen in einen Kindergarten im Nordweg einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es nicht zu einem Eindringen in das Gebäude. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Molbergen - Brand

Am Donnerstag, 4. Januar 2024, gegen 1.19 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über einen Brand in der Matrumer Straße. Hier kam es mutmaßlich zu einem Schmorbrand eines Sicherungskastens im Keller des Hauses und dadurch zu einer starken Rauchentwicklung. Dadurch war das Wohnhaus zunächst nicht bewohnbar. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 27 Personen im Einsatz.

Lastrup - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag, 31. Dezember 2023, 15.00 Uhr und Montag, 1. Januar 2024, 9.00 Uhr, wurde die Glasscheibe eines Schuppens einer Schule in der St-Elisabeth-Straße zerstört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Cappeln - Fahren unter dem Einfluss von Drogen

Am Mittwoch, 3. Januar 2024, gegen 19.50 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer auf der Cappelner Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Mittwoch, 3. Januar 2024, gegen 5.00 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Autofahrer aus Bakum auf der Artlandstraße in Richtung Bevern und kam in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Schutzplanke und überschlug sich. Der Pkw kam auf dem Dach in einem Graben zum Liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da der Verdacht vorliegt, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell