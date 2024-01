Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 29. Dezember 2023, kam es zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr in einem Sonderpostenmarkt an der Ellerbrocker Straße zum Diebstahl einer Geldbörse samt Inhalt einer 42-Jährigen aus dem Saterland. Die Brieftasche war im Tatzeitraum in der vorderen linken Jackentasche der Geschädigten verstaut. Die Geldbörse wurde im weiteren zeitlichen Verlauf dann durch den Täter in einen öffentlichen Briefkasten geworfen. Bargeld und Führerschein fehlten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93390 entgegen.

Saterland - Sachbeschädigung an PKW

Am Montag, 01. Januar 2024, um 14.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Dahlienweg den SEAT Ibiza einer 35-Jährigen aus dem Saterland im Bereich der Kofferraumklappe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

