BPOLI-KA: (MA) Mann überquert unbefugt die Gleise

Malsch (ots) - Samstagabend (16. Dezember) haben bislang unbekannte Täter am Haltepunkt Malsch-Süd mehrere Gegenstände zerstört. Gegen 19:40 Uhr erkannte der Triebfahrzeugführer eines den Haltepunkt passierenden Zuges eine randalierende Personengruppe am dortigen Bahnsteig 1 (Fahrtrichtung Karlsruhe). Beamte der alarmierten Bundespolizei in Mannheim begaben sich ...

mehr