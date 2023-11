Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwere Brandstiftung

Erfurt (ots)

Nach einem Feuer in der Hamburger Straße ermittelt die Kriminalpolizei Erfurt wegen schwerer Brandstiftung. Am Montagnachmittag war in dem Keller eines Mehrfamilienhauses von einer unbekannten Person ein Feuer gelegt worden. Das Gebäude wurde vollständig evakuiert. Da das Haus gegenwärtig unbewohnbar ist, wurden die 72 Bewohner anderweitig untergebracht. Durch den Brand entstand ein Schaden von etwa 80.000 Euro. (JN)

