Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufzuchtanlage bei Brand entdeckt

Erfurt (ots)

Gestern Abend gegen 21:30 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache in der Mittelhäuser Straße von Erfurt eine Erdgeschosswohnung in Vollbrand. 38 Anwohner des Hauses mussten zum Teil mit einer Drehleiter von der Feuerwehr evakuiert werden. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Allerdings entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Das Erdgeschoss des Gebäudes ist gegenwärtig nicht bewohnbar. Während des Einsatzes stieß die Feuerwehr in einer anderen Wohnung des Hauses zudem zufällig auf eine Aufzuchtanlage für Marihuana. Außerdem wurden Drogen, mehrere verbotene Messer und eine Schreckschusswaffe aufgefunden. Der 33-jährige Mieter der Wohnung wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. (JN)

