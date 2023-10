Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Knall löst Feuerwehreinsatz aus

Am Mittwoch war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot in Laupheim im Einsatz.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr meldeten Anwohner einen Knall in einem Gebäude in der Konrad-Adenauer-Straße. Mit einem Großaufgebot rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr aus. Gasaustritt wurde vermutet. Da zeitgleich auch der Strom im gesamten Gebäude ausfiel, wurde neben dem Gasnotdienst auch der Stromversorger in Kenntnis gesetzt. Ein Gasaustritt konnte letztlich ausgeschlossen werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand und die Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurück. Ein Defekt an einem Stromkasten könnte nach den derzeitigen Erkenntnissen die Ursache für den Einsatz gewesen sein. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Ursache dauern an.

