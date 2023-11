LPI-EF: Flucht vor Verkehrskontrolle

Erfurt (ots) - Am vergangenen Wochenende zerstörte ein Dieb die Heckscheibe eines Transporters und stahl aus diesem eine Kabeltrommel und ein Radio im Gesamtwert von 750 Euro. Mit seiner Beute machte sich der Langfinger aus dem Staub. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Fahrer bemerkte den Diebstahl Samstagnachmittag und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE) Rückfragen bitte an: ...

