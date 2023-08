Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ampelanlage übersehen

Weimar (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in Mellingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug wollte vermutlich gegen 23:00 Uhr an der Kreuzung der Weimarischen Straße und der B 87 nach links abbiegen. In der Folge schätzte der unbekannte Fahrzeugführer den Abstand zur dort befindlichen Fußgängerampel falsch ein und touchierte diese während des Abbiegevorganges. Der Ampelmast wurde durch die Kollision verbogen und das Ampelregister abgerissen. Ein Kennzeichen zum Verursacherfahrzeug ist nicht bekannt. Gibt es Zeugen, welche tatrelevante Aussagen zum Geschehen machen können? Zeugen werden gebeten, Hinweise zur Tat oder zum Verursacherfahrzeug an die Polizei Weimar telefonisch (03643/882-0) oder per Mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de ) zu melden.

