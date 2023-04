Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Kabeln

Gangloffsömmern (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht vom 08.04. zum 09.04. in ein Windrad im Windpark Gangloffsömmern ein und entwendeten Kupferkabel in unbekannter Anzahl und Länge. An der Eingangstür und an den Schraubverbindungen der Kabel entstand Sachschaden. (wo)

