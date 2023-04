Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gedenkbuch entzündet

Erfurt (ots)

Am Nachmittag des Ostersonntages wurden Feuerwehr und Polizei in ein Kloster in der Erfurter Innenstadt gerufen. Hier war ein Gedenk- und Gästebuch auf unbekannte Art und Weise in Brand geraten. Schnell war klar, dass sich das Buch nur schwerlich selbst entzündet haben konnte. Glücklicherweise konnte das Feuer zeitnah bemerkt und Schlimmeres verhindert werden. Ob der Brand mutwillig oder fahrlässig entstanden ist, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet wurden. (FW)

