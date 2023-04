Mannstedt (ots) - Am Samstag kontrollierten Beamte der Polizei Sömmerda zwei Radfahrer, welche in Mannstedt unterwegs waren. Bei der Kontrolle konnten keine Mängel an den Fahrrädern festgestellt werden. Jedoch konnten bei einem der beiden Personen, ein 33 Jahre alter Mann, geringe Mengen Drogen aufgefunden werden. Sein 16 Jahre alter Bekannter führte wiederum ein Messer mit, welches dem Waffengesetz unterliegt, sowie ebenfalls eine geringe Menge an Drogen. Drogen wie ...

